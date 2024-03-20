Тренер сборной Сербии сравнил команду России с Англией и Данией
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«Карпин ставит в сборной России схему 4—3—3, он прививает современный стиль игры. Если говорить про схожесть стилей, то сборная России играет в схожей манере с Данией и Англией», — приводит слова Стойковича «Спорт-Экспресс».
Товарищеский матч Россия — Сербия состоится 21 марта в Москве на «ВТБ Арене». Начало игры — 20:00 мск.
Ранее Фёдор Кудряшов высказался о соперниках национальной команды на учебно-мартовские сборы.