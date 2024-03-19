Тихонов — о Промесе: по-футбольному это потеря, но закон есть закон

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о ситуации касательно нападающего красно-белых Квинси Промеса.

«Квинси — огромная потеря. Но он сам виноват. Убежать с места аварии… Не думаю, что руководство «Спартака» не знало о возможных последствиях. Может, если бы не эта авария, он сейчас выходил бы на поле. По-футбольному это большая потеря. Но закон есть закон», — цитирует Тихонова «Чемпионат».

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.

Ранее адвокат заявила, что процесс экстрадиции Промеса может растянуться на годы.