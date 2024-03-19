Карякин: МОК сеет раздрай между спортсменами
«Прошли Игры будущего, и они имели оглушительный успех. Приехало много иностранцев, и всем было всё равно на политику, как раз спорт объединял. И чтобы спорт не слишком-то объединял, МОК и выпустил такое заявление, чтобы сеять политику и раздрай между спортсменами», — цитирует Карякина ТАСС.
19 марта МОК призвал атлетов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы в России.
В Играх дружбы 6,3 тыс. спортсменов разыграют 283 комплекта наград. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.
Ранее Захарова назвала безысходностью призыв МОК отказаться от участия в Играх дружбы.