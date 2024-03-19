Свищёв: Бах должен извиниться перед российскими спортсменами и допустить до Олимпиады

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказал мнение, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах должен принести извинения спортсменам из России.

«Именно об этом мы ему говорили в 2014 году и сейчас говорим. А МОК делает обратные вещи. Если Бах придерживается своей позиции, то он завтра же должен допустить всех и извиниться перед нашими спортсменами», — цитирует Свищёва ТАСС.

19 марта Бах заявил, что спортсмены не могут нести ответственность за действия своего правительства.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил российских и белорусских атлетов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.

Ранее в МОК заявили, что новых рекомендаций по допуску России к ОИ-2024 не будет.