Свищёв: Бах должен извиниться перед российскими спортсменами и допустить до Олимпиады
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«Именно об этом мы ему говорили в 2014 году и сейчас говорим. А МОК делает обратные вещи. Если Бах придерживается своей позиции, то он завтра же должен допустить всех и извиниться перед нашими спортсменами», — цитирует Свищёва ТАСС.
19 марта Бах заявил, что спортсмены не могут нести ответственность за действия своего правительства.
8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил российских и белорусских атлетов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.
Ранее в МОК заявили, что новых рекомендаций по допуску России к ОИ-2024 не будет.