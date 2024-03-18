Веснина считает серию поражений Медведева в финалах стечением обстоятельств

Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина прокомментировала серию поражений Даниила Медведева в финалах.

«В любом случае это явно не тенденция, а стечение обстоятельств, ведь Даниил проигрывает очень сильным соперникам, у него нет случайных поражений», — приводит слова Весниной «Спорт-Экспресс».

В финале турнира категории «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе Медведев уступил испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 6:7 (5:7), 1:6.

Он проиграл пятый финал подряд.

Ранее Медведев прокомментировал поражение от Алькараса в финале.