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Веснина считает серию поражений Медведева в финалах стечением обстоятельств

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Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина прокомментировала серию поражений Даниила Медведева в финалах.
Веснина считает серию поражений Медведева в финалах стечением обстоятельств
  • Gettyimages.ru

«В любом случае это явно не тенденция, а стечение обстоятельств, ведь Даниил проигрывает очень сильным соперникам, у него нет случайных поражений», — приводит слова Весниной «Спорт-Экспресс».

В финале турнира категории «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе Медведев уступил испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 6:7 (5:7), 1:6.

Он проиграл пятый финал подряд.

Ранее Медведев прокомментировал поражение от Алькараса в финале.

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