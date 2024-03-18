Медведев — о поражении от Алькараса: было тяжело, и я не справился, скажем так

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от Карлоса Алькараса в финале турнира категории «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе.

«Наверняка мог сделать что-то лучше. Всегда, когда ты проигрываешь, ты можешь сделать что-то лучше. Но было тяжело, и я не справился, скажем так.

Не факт, что, если бы я выиграл тай-брейк, я бы выиграл матч. Но да, было немного обидно, на 5:5 он рискнул на второй подаче, попал в линию, отскок был плохой, я не знаю, там даже не видно, сколько я промазал», — приводит слова Медведева канал «Больше!»

Финал завершился со счётом 7:6 (7:5), 6:1 в пользу испанца.

Ранее сообщалось, что Медведев проиграл пятый подряд финал на турнирах ATP.