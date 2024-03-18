Путин заявил о готовности рассмотреть прекращение огня на время Олимпиады

Действующий глава РФ Владимир Путин заявил, что не знает о предложении президента Франции Эммануэля Макрона прекратить огонь на время Олимпиады.

«Я не знаю об этом заявлении президента Франции, мы готовы рассмотреть любые вопросы, но всегда, при любой ситуации будем исходить из интересов Российской Федерации», — заявил Путин РИА Новости.

Накануне Макрон заявил, что предложит прекращение огня на Украине на время Олимпиады в Париже.

Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Напомним, что летние Олимпийские игры в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о недавнем заявлении президента Франции Эммануэля Макрона.