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Журова: заявление Макрона о прекращении огня звучит нелепо

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о недавнем заявлении президента Франции Эммануэля Макрона.

«Очень нелепо звучит его предложение, когда на эту Олимпиаду не пустили наших спортсменов. Почему мы должны реагировать на призыв человека, который пару недель назад призывал ввести войска третьей страны на фронт СВО?» — заявила Журова Sport24.

Накануне Макрон заявил, что предложит прекращение огня на Украине на время Олимпиады в Париже. 

Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Напомним, что летние Олимпийские игры в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв назвал «больными фантазиями» слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о россиянах и Олимпийских играх.

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