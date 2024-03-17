Свищёв — о словах Баха про агрессивные заявления от России: больные фантазии

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв назвал «больными фантазиями» слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о россиянах и Олимпийских играх.

«Это уже какие-то больные фантазии у Томаса Баха. Как он это придумывает? Что у него за советники? У нас одно заявление: обеспечение безопасности наших спортсменов. А агрессивные выходки никто не планирует», — заявил Свищёв изданию «Спорт-Экспресс».

17 марта Бах сказал, что опасается агрессивных заявлений со стороны России и её правительства в вопросе допуска российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона.