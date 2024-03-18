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Sky Sport: зарплата президента ФИФА Инфантино повысилась за год на треть

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Зарплата президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино по итогам 2023 года была увеличена на 33%.

Базовая зарплата Инфантино в 2022 году была около $2,21 млн при бонусе в размере $1,87 млн, однако при этом базовая зарплата после переизбрания была увеличена до $2,94 млн, сообщает Sky Sport.

53-летний функционер возглавил ФИФА 26 февраля 2016 года после коррупционного скандала в организации и досрочного ухода со своего поста Йозефа Блаттера.

В июне 2019 года Инфантино был избран на второй срок, в марте 2023-го — на третий. 

Ранее ФИФА объявила о курсе на борьбу с расизмом.

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