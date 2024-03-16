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Галлямов — о словах Хендрикс: луна сильно влияет на людей, особенно по весне

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Российский фигурист Александр Галлямов отреагировал на слова бельгийки Луны Хендрикс о допинге в российском фигурном катании.

«Всегда знал, луна сильно влияет на людей, особенно по весне. Не ожидал, что если человека ещё и назвать Луна, то это влияние умножается кратно. Иногда кратно занятому месту на Олимпиаде», — написал Галлямов в Telegram-канале.

Хендрикс заявила, что взяла бы больше медалей, если бы фигурное катание было чистым. Она также отметила, что все три российские фигуристки, у одной из которых обнаружили допинг, тренировались в одном тренерском штабе.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее сообщалось, что Валиева и блогер Лёша Янгер проведут совместный стрим.

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