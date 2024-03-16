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Валиева — о выборах президента России: нам предстоит твёрдо заявить о своей воле

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Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о походе вместе с мамой на избирательный участок в день выборов президента России.
Валиева — о выборах президента России: нам предстоит твёрдо заявить о своей воле
  • AFP
  • © Kirill KUDRYAVTSEV

«В этот день мы выбираем будущее родной страны, как сказал глава государства, нам предстоит твёрдо заявить о своей воле, потому что выборы — это шаг в будущее. И хочется, чтобы этот шаг был сделан осознанно!» — написала спортсменка в своём Telegram-канале.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Выборы проходят с 15 по 17 марта. 

Ранее футболисты сборной России и тренерский штаб национальной команды приняли участие в голосовании на выборах президента страны.

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