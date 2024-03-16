Футболисты и тренеры сборной проголосовали на выборах президента России

Футболисты сборной России и тренерский штаб национальной команды приняли участие в голосовании на выборах президента страны.

Российская команда 16 марта посетила избирательный участок в подмосковном Новогорске, сообщается в официальном Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).

Выборы проходят с 15 по 17 марта. В это время футболисты на сборах готовятся к товарищеским матчам с Сербией и Парагваем. Встреча с Сербией состоится 21 марта, с Парагваем — 25 марта.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер приняла участие в выборах президента России.