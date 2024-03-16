Футболисты и тренеры сборной проголосовали на выборах президента России
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Российская команда 16 марта посетила избирательный участок в подмосковном Новогорске, сообщается в официальном Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).
Выборы проходят с 15 по 17 марта. В это время футболисты на сборах готовятся к товарищеским матчам с Сербией и Парагваем. Встреча с Сербией состоится 21 марта, с Парагваем — 25 марта.
Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер приняла участие в выборах президента России.