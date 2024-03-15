Винер — о выборах президента РФ: у нас абсолютно демократическая страна

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер приняла участие в выборах президента России.

«У нас абсолютно демократическая страна. У нас голосуют люди всех возрастов, у каждого есть своё мнение, каждый может прийти и выразить его. Гражданин приходит, показывает своё удостоверение, он голосует очно или электронно», — передаёт слова Винер ТАСС.



Функционер отметила, что проголосовать можно как в электронном формате, так и явившись на избирательный участок.



«Всё что угодно делается для того, чтобы выборы прошли демократично», — добавила она.



Выборы президента проходят с 15 по 17 марта.



Ранее Алина Загитова проголосовала на выборах президента России.





