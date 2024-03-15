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Винер — о выборах президента РФ: у нас абсолютно демократическая страна

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер приняла участие в выборах президента России.
Винер — о выборах президента РФ: у нас абсолютно демократическая страна
  • РИА Новости

«У нас абсолютно демократическая страна. У нас голосуют люди всех возрастов, у каждого есть своё мнение, каждый может прийти и выразить его. Гражданин приходит, показывает своё удостоверение, он голосует очно или электронно», — передаёт слова Винер ТАСС.

Функционер отметила, что проголосовать можно как в электронном формате, так и явившись на избирательный участок. 

«Всё что угодно делается для того, чтобы выборы прошли демократично», — добавила она.

Выборы президента проходят с 15 по 17 марта. 

Ранее Алина Загитова проголосовала на выборах президента России.


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