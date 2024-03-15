Загитова проголосовала на выборах президента России

Олимпийская чемпионка 2018 года в Пхёнчхане по фигурному катанию Алина Загитова поучаствовала в голосовании на выборах президента России.

«Я уже проголосовала. Здорово, что в Москве это можно сделать онлайн», — заявила Загитова в видеообращении, опубликованном в собственном Telegram-канале.

При этом фигуристка назвала выборы президента «одним из самых важных событий в жизни страны».

Загитова является чемпионкой мира и обладательницей золотой и серебряной медалей первенства Европы. На зимних Олимпийских играх 2018 года она завоевала золотую награду в одиночном женском катании и серебряную — в командных соревнованиях.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что футболисты сборной России будут голосовать на выборах президента страны в Новогорске.