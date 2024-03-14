Дюков заявил, что футболисты сборной России проголосуют на выборах президента в Новогорске

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что футболисты сборной России будут голосовать на выборах президента страны в Новогорске.

«У футболистов будет возможность проголосовать на выборах президента РФ?Да, конечно. Также предусмотрена возможность электронного голосования», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

Выборы состоятся с 15 по 17 марта. В это время футболисты на сборах в Новогорске будут готовиться к товарищеским матчам с Сербией и Парагваем.

Ранее Медведев заявил, что Клаудиньо проголосует на выборах президента России.