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Дюков заявил, что футболисты сборной России проголосуют на выборах президента в Новогорске

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что футболисты сборной России будут голосовать на выборах президента страны в Новогорске.
Дюков заявил, что футболисты сборной России проголосуют на выборах президента в Новогорске
  • РИА Новости

«У футболистов будет возможность проголосовать на выборах президента РФ?Да, конечно. Также предусмотрена возможность электронного голосования», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

Выборы состоятся с 15 по 17 марта. В это время футболисты на сборах в Новогорске будут готовиться к товарищеским матчам с Сербией и Парагваем.

Ранее Медведев заявил, что Клаудиньо проголосует на выборах президента России.

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