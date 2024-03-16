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Царукян: Оливейра хорош в одном компоненте, а в целом не представляет из себя ничего особенного

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Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян высказался о своём поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 300.
Царукян: Оливейра хорош в одном компоненте, а в целом не представляет из себя ничего особенного
  • Gettyimages.ru
  • © Cooper Neill

«Чарльз хорош в одном: схватить соперника со спины и душить его из этой позиции. У него длинные конечности, поэтому он хорошо захватывает сзади, фиксирует треугольник и завершает бои сабмишенами. Но в целом он не представляет из себя ничего особенного», — цитирует Царукяна Red Corner MMA.

Поединок между Царукяном и Оливейрой откроет основной кард юбилейного, 300-го турнира UFC, который пройдёт 13 апреля в Лас-Вегасе. За свою карьеру российско-армянский боец провёл 24 боя, в которых одержал 21 победу и потерпел три поражения. Бразилец выиграл 34 боя и девять раз уступил.

Ранее Царукян рассказал, какой российский боец помогает ему в подготовке к бою с Оливейрой на UFC 300.

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