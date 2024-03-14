Царукян рассказал, какой российский боец помогает ему в подготовке к бою с Оливейрой на UFC 300

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян заявил, что к подготовке к поединку с Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 300 ему помогает легковес Александр Шаблий, выступающий в Bellator.

«Саша выполняет задачу, имитируя Оливейру, а я стараюсь делать то, что делает Усман (Нурмагомедов. — RT). У нас не просто спарринг, кто кого убьёт, а мы именно выполняем работу, которая нам нужна под соперника. Что-то он подсказывает мне, что-то я подсказываю ему», — сказал Царукян в интервью, опубликованном на YouTube-канале Red Corner MMA.

По его словам, Шаблий — один из умнейших бойцов лёгкого дивизиона, способный успешно выступать в Абсолютном бойцовском чемпионате. Как считает Царукян, в будущем Александр способен завоевать титул Bellator, а он сам — стать чемпионом UFC.

В своей профессиональной карьере Шаблий провёл 27 боёв, из которых выиграл 24, а три — проиграл. В настоящий момент Александр идёт на серии из девяти побед, а в следующей битве сразится с действующим чемпионом Bellator Усманом Нурмагомедовым.

Ранее девушка — боец UFC Кайла Харрисон возмутилась поведением российского спортсмена Армана Царукяна на пресс-конференции, посвящённой юбилейному, 300-му турниру лиги.