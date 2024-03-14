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Боец UFC Харрисон раскритиковала Царукяна за его слова на пресс-конференции

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Девушка — боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Кайла Харрисон возмутилась поведением российского спортсмена Армана Царукяна на пресс-конференции, посвящённой юбилейному, 300-му турниру лиги.
Боец UFC Харрисон раскритиковала Царукяна за его слова на пресс-конференции
  • Gettyimages.ru

Во время пресс-конференции сидевшему рядом Царукяну задали вопрос, согласился бы он вступить в интимную связь с Харрисон. Вопрос прозвучал на русском языке, Арман ответил, но не стал переводить это по просьбе журналистки UFC Меган Оливи.

«Этот парень что-то спросил у Армана, тот ответил, а я выглядела идиоткой. Меган Оливи попросила перевести, но Царукян отказался, сказав, что это был глупый вопрос. На следующий день об этом написали во всех российских изданиях. Я чувствую неуважение. Я двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира и мать, которая защищает жертв сексуального насилия, у меня есть соответствующий фонд», — сказала Харрисон в интервью MMA Fighting.

По словам спортсменки, у девушки-бойца никогда не спросят, хотела бы она вступить в интимную связь с чемпионом UFC в полутяжёлом весе Алексом Перейрой или кем-либо другим. Причина в том, что «женщины не сексуализируют мужчин таким образом».

Харрисон — двукратная олимпийская чемпионка, которая также завоёвывала золото на первенстве планеты и Панамериканских играх. В смешанных единоборствах она провела 17 поединков, одержала 16 побед и потерпела одно поражение.

Ранее Царукян заявил, что намерен нокаутировать Чарльза Оливейру на UFC 300.

 

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