Погба: никогда так многому не учился и не взрослел так сильно, как за этот год

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба опубликовал трогательный пост в социальных сетях на фоне жизненных трудностей.

«Никогда так многому не учился и не взрослел так сильно, как за этот год. Испытания, которые посылает Аллах, неизбежны, и легко видеть только плохое, но, что бы ни происходило, нужно искать и счастливые моменты. Хвала Аллаху за все хорошие, плохие и трудные времена», — написал Погба в социальных сетях.

11 сентября 2023 года стало известно, что футболист временно дисквалифицирован из-за положительной допинг-пробы, в которой обнаружили слишком высокий уровень тестостерона. Проба была сдана после матча «Удинезе» — «Ювентус» в августе. Вещество нельзя принимать без терапевтического исключения.

В феврале появилась информация о том, что Погба дисквалифицировали на четыре года за допинг.

Ранее сообщалось, что Погба в летнее трансферное окно, скорее всего, покинет «Ювентус».