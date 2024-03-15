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Глава RCC не верит в победу Емельяненко над Дациком

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Глава RCC Николай Клименко заявил, что не верит в успех Александра Емельяненко в предстоящем поединке с Вячеславом Дациком.
Глава RCC не верит в победу Емельяненко над Дациком
  • РИА Новости

«Скажу честно, что в прямом эфире этот бой не буду смотреть. Я не верю в победу Александра в этом поединке. Но я рад, что Александр долгое время держит себя в контроле, тренируется, общается с дочерью и ездит по различным мероприятиям», — сказал Клименко «Матч ТВ».

По его словам, самое главное для Емельяненко — это сохранять внутреннее спокойствие и здоровье.

Бой-реванш между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком пройдёт 12 апреля в Москве и станет главным событием турнира Ural FC 7.

Ранее стало известно, что схватка между бойцами пройдёт в формате пяти раундов по две минуты. Битва пройдёт по правилам бокса в перчатках для ММА.

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