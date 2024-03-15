Стало известно, по каким правилам пройдёт бой Емельяненко и Дацика в апреле

Определился формат поединка между бывшим чемпионом ProFC Александром Емельяненко и известным бойцом смешанных единоборств Вячеславом Дациком, который пройдёт 12 апреля на турнире Ural FC 7 в Москве.

Как сообщили в пресс-службе Ural FC, схватка между Емельяненко и Дациком пройдёт в формате пяти раундов по две минуты. Битва пройдёт по правилам бокса в перчатках для ММА.

Изначально поединок между Емельяненко и Дациком должен был пройти 30 марта в Москве, но впоследствии турнир был перенесён на более поздний срок.

44-летний Дацик в сентябре 2022 года нокаутировал 42-летнего Емельяненко за 13 секунд в бою по правилам бокса.

Ранее боец смешанных единоборств Джефф Монсон заявил, что не знает, по какой причине был отменён его ответный бой с победителем турнира UFC 6 Олегом Тактаровым.