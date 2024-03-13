Рудковская поддержала Тарасову в конфликте с Тутберидзе
- РИА Новости
«А что не так сказала Татьяна Анатольевна Тарасова?» — приводит слова Рудковской РБК.
29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.
Тарасова высказала мнение, что только тренер мог дать допинг Валиевой. Тутберидзе потребовала извиниться за сказанные слова.
Ранее сообщалось, что Тарасова готова извиниться перед Тутберидзе, если узнает правду о деле Валиевой.