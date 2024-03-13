Рудковская поддержала Тарасову в конфликте с Тутберидзе

Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, прокомментировала претензии Татьяны Тарасовой из-за допингового дела Камилы Валиевой.

«А что не так сказала Татьяна Анатольевна Тарасова?» — приводит слова Рудковской РБК.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Тарасова высказала мнение, что только тренер мог дать допинг Валиевой. Тутберидзе потребовала извиниться за сказанные слова.

Ранее сообщалось, что Тарасова готова извиниться перед Тутберидзе, если узнает правду о деле Валиевой.