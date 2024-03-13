Губерниев: аргументы в деле Валиевой — это рубрика «Хоть стой, хоть падай»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой.

«Мы же тоже не мастера убедительных аргументов, посмотрите на дело Валиевой — это же рубрика «Хоть стой, хоть падай». Убежден, что девушка честная и чистая, но правила-то нарушены», — приводит слова Губерниева «Амурская правда».

Он отметил, что надо было устраивать систему защиты совсем по-другому.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее Ирина Роднина ответила на слова Татьяны Тарасовой в адрес тренера Валиевой.