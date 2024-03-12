Салихова: у «Спартака» два спортдира, чтобы хакнуть тренера «Краснодара» или «Ростова»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на слухи о возможной смене тренера в московском клубе.

«Зачем «Спартаку» брать тренера из «Краснодара». У клуба два спортивных директора, селекция «Бенфики», чтобы хакнуть тренера «Краснодара» или «Ростова»?» — цитирует Салихову «СЭ».

Она добавила, что уже подобный опыт у красно-белых был, когда они назначили Олега Кононова. По её словам, Станислав Черчесов и Валерий Карпин также уже работали в клубе.

«Спартак» же пытается идти по новому пути. К чему такие камбеки?» — отметила она.

В СМИ обсуждают информацию о том, что Гильермо Абаскаль в ближайшее время может покинуть пост главного тренера «Спартака». Основными кандидатами на его место являются Владимир Ивич из «Краснодара», Станислав Черчесов и Артур Жорже, возглавляющий «Брагу».

Напомним, что 34-летний Абаскаль работает в клубе с 2022 года. Столичная команда с 31 очком по итогам 20 туров РПЛ занимает шестое место.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может выплатить «Браге» компенсацию за досрочный уход тренера Жорже.