A Bola: «Спартак» может выплатить «Браге» компенсацию за досрочный уход тренера Жорже

Главный тренер «Браги» Артур Жорже может занять аналогичную должность в «Спартаке».

Как сообщает A Bola, руководство «Спартака» может выплатить «Браге» компенсацию за досрочный уход главного тренера Артура Жорже.

По информации источника, спортивный директор красно-белых португалец Томаш Амарал может поспособствовать приходу 52-летнего тренера в московский клуб.

В СМИ обсуждают информацию о том, что Гильермо Абаскаль в ближайшее время может покинуть пост главного тренера «Спартака». Основными кандидатами на его место являются Владимир Ивич из «Краснодара», Станислав Черчесов и Артур Жорже, возглавляющий «Брагу».

Напомним, что 34-летний Абаскаль работает в клубе с 2022 года. Столичная команда с 31 очком по итогам 20 туров РПЛ занимает шестое место.

Ранее агент тренера «Браги» не стал отвечать на слухи об интересе к клиенту со стороны «Спартака».