Медведев: футбольная столица России — Санкт-Петербург

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что Санкт-Петербург является футбольной столицей России.

«Футбольная столица России — Санкт-Петербург. «Спартак» — народная команда? Пускай доказывают, что они народная команда», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

В 20-м туре РПЛ краснодарцы уступили «Ростову» со счётом 1:2, «Зенит» же разгромил «Урал» — 4:1.

Таким образом, подопечные Сергея Семака вышли в лидеры турнирной таблицы, набрав 40 очков. «Краснодар» — на второй позиции (39). «Спартак» (31) располагается на шестой строчке.

Ранее в «Зените» не стали исключать возможности возвращения Малкома.