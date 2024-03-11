Медведев: футбольная столица России — Санкт-Петербург
«Футбольная столица России — Санкт-Петербург. «Спартак» — народная команда? Пускай доказывают, что они народная команда», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».
В 20-м туре РПЛ краснодарцы уступили «Ростову» со счётом 1:2, «Зенит» же разгромил «Урал» — 4:1.
Таким образом, подопечные Сергея Семака вышли в лидеры турнирной таблицы, набрав 40 очков. «Краснодар» — на второй позиции (39). «Спартак» (31) располагается на шестой строчке.
Ранее в «Зените» не стали исключать возможности возвращения Малкома.