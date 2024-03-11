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В «Зените» не стали исключать возможности возвращения Малкома

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Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о возможном возвращении форварда «Аль-Хиляля» Малкома в петербургский клуб.

«Он доволен, что играет в Саудовской Аравии, но сильно скучает по нашим ребятам, по нашему городу и по нашей команде. Посмотрим, может, вернётся. Вообще не исключаем такого варианта», — приводит слова Оливейры РИА Новости.

26-летний бразилец выступал за сине-бело-голубых с 2019 года. В феврале 2023-го нападающий получил российское гражданство. В июле Малком перешёл из петербургского клуба в саудовский «Аль-Хиляль» за €60 млн.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос об интересе к нападающему ЦСКА Фёдору Чалову.

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