В «Зените» не стали исключать возможности возвращения Малкома

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о возможном возвращении форварда «Аль-Хиляля» Малкома в петербургский клуб.

«Он доволен, что играет в Саудовской Аравии, но сильно скучает по нашим ребятам, по нашему городу и по нашей команде. Посмотрим, может, вернётся. Вообще не исключаем такого варианта», — приводит слова Оливейры РИА Новости.

26-летний бразилец выступал за сине-бело-голубых с 2019 года. В феврале 2023-го нападающий получил российское гражданство. В июле Малком перешёл из петербургского клуба в саудовский «Аль-Хиляль» за €60 млн.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос об интересе к нападающему ЦСКА Фёдору Чалову.