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Шишкин — о трансферах «Зенита»: их подход помогает завоёвывать трофеи

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Бывший футболист сборной России Роман Шишкин прокомментировал большое количество бразильских легионеров в составе «Зенита».
Шишкин — о трансферах «Зенита»: их подход помогает завоёвывать трофеи
  • РИА Новости

«А кто мешает так поступать другим? Берите бразильцев, новозеландцев, австралийцев. Никто не запрещает. У всех есть доступ на трансферный рынок. Правда, не все имеют такие финансовые возможности, как «Зенит». Петербуржцы выбрали этот путь и не ошиблись. Их подход работает и помогает завоёвывать трофеи. А жалуются те, у кого ничего не получается», — сказал он RT.

Полностью интервью футболиста читайте на сайте RT.

Ранее Шишкин призвал позволить Гильермо Абаскалю доработать в «Спартаке» до конца сезона.

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