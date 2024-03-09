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Шишкин призвал позволить Абаскалю доработать до конца сезона

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Бывший футболист сборной России Роман Шишкин ответил на вопрос, не кажется ли, что «Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля уже достиг своего потолка.
Шишкин призвал позволить Абаскалю доработать до конца сезона
  • Gettyimages.ru

«Для того чтобы ответить на данный вопрос, необходимо находиться в раздевалке. Мы же не знаем, кто в каком состоянии находится, как в физическом, так и психологическом. Тяжело давать оценку с дивана и хаять руководство вместе с тренером. Как футболист, поигравший за грандов, понимаю, насколько это огромные и сложные механизмы и сколько процессов происходит внутри. Конечно, хочется, чтобы «Спартак» побеждал всегда. Но считаю, необходимо дождаться окончания первенства, дать испанцу спокойно доработать и уже после принимать решение по его будущему, исходя из занятого места в таблице РПЛ. Позвольте человеку завершить начатое», — заявил он RT.

Полностью интервью футболиста читайте на сайте RT.

Ранее Шишкин заявил, что затяжной перерыв не пошёл «Краснодару» на пользу.

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