Шишкин призвал позволить Абаскалю доработать до конца сезона

Бывший футболист сборной России Роман Шишкин ответил на вопрос, не кажется ли, что «Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля уже достиг своего потолка.

«Для того чтобы ответить на данный вопрос, необходимо находиться в раздевалке. Мы же не знаем, кто в каком состоянии находится, как в физическом, так и психологическом. Тяжело давать оценку с дивана и хаять руководство вместе с тренером. Как футболист, поигравший за грандов, понимаю, насколько это огромные и сложные механизмы и сколько процессов происходит внутри. Конечно, хочется, чтобы «Спартак» побеждал всегда. Но считаю, необходимо дождаться окончания первенства, дать испанцу спокойно доработать и уже после принимать решение по его будущему, исходя из занятого места в таблице РПЛ. Позвольте человеку завершить начатое», — заявил он RT.

Полностью интервью футболиста читайте на сайте RT.

Ранее Шишкин заявил, что затяжной перерыв не пошёл «Краснодару» на пользу.