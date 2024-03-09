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Шишкин: затяжной перерыв не пошёл «Краснодару» на пользу

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Бывший футболист сборной России Роман Шишкин оценил шансы «Краснодара» на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2023/24.
Шишкин: затяжной перерыв не пошёл «Краснодару» на пользу
  • РИА Новости

«Южане в первой части задрали планку максимально высоко, но затяжной перерыв не пошёл на пользу. Они уже потеряли очки в противостояниях с «Рубином» и «Ростовом», хотя и «Зенит» оступился в дерби со «Спартаком». Радует, что подопечные Владимира Ивича навязали конкуренцию петербуржцам, но, как показывает практика, зимние паузы зачастую сильно меняют расклад. Тем более мы видели, как клуб из Северной столицы здорово усилился на трансферном рынке», — отметил он в беседе с RT.

Полностью интервью футболиста читайте на сайте RT.

Ранее Шишкин высказал своё мнение о Медийной футбольной лиге.

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