Шишкин: в Медиалигу попадают те, кто не сумел пробиться в большой футбол

Бывший футболист сборной России Роман Шишкин высказал своё мнение о Медийной футбольной лиге.

«Я бы не стал называть её клоунадой и как-то оценивать. Но мне, как человеку, имеющему за плечами серьёзную карьеру, тяжело относиться к данному новшеству серьёзно. Как бы жёстко ни прозвучало, но, на мой взгляд, туда попадают люди, которые не сумели пробиться в большой футбол. От безысходности они пошли по лёгкому пути, чтобы заработать деньги и стать узнаваемыми. У них там своя тема. Мне странно, когда всё это вообще пытаются сравнивать, например, с РПЛ», — сказал он RT.

Полностью интервью футболиста читайте на сайте RT.

Ранее Шишкин поделился мыслями касаемо тренерской профессии.