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Шишкин: тренером себя не ощущаю

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Бывший российский футболист Роман Шишкин поделился мыслями касаемо тренерской профессии.
Шишкин: тренером себя не ощущаю
  • РИА Новости

«У меня имеется категория А. Но считаю, что, чтобы полноценно погружаться в данную область, к этому необходимо прийти. Должно быть рвение и желание. Я же, честно говоря, пока их не ощущаю. Поймите, это требует серьёзного самопожертвования. Там ждёт очень много скрупулёзной работы. Неслучайно существует присказка: «Футболист и тренер — две разные профессии, ничего общего в них нет». Поверьте, тренерство отнимает всё время. Нужно опять не видеть семью. Может, в дальнейшем изменю свою точку зрения, но пока к этому не пришёл», — заявил он RT.

Ранее Шишкин объяснил, почему завершил карьеру в возрасте 35 лет.

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