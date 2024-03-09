Шишкин: тренером себя не ощущаю

Бывший российский футболист Роман Шишкин поделился мыслями касаемо тренерской профессии.

«У меня имеется категория А. Но считаю, что, чтобы полноценно погружаться в данную область, к этому необходимо прийти. Должно быть рвение и желание. Я же, честно говоря, пока их не ощущаю. Поймите, это требует серьёзного самопожертвования. Там ждёт очень много скрупулёзной работы. Неслучайно существует присказка: «Футболист и тренер — две разные профессии, ничего общего в них нет». Поверьте, тренерство отнимает всё время. Нужно опять не видеть семью. Может, в дальнейшем изменю свою точку зрения, но пока к этому не пришёл», — заявил он RT.

Ранее Шишкин объяснил, почему завершил карьеру в возрасте 35 лет.