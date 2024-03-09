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Шишкин объяснил, почему завершил карьеру в возрасте 35 лет

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Российский экс-футболист Роман Шишкин рассказал о решении завершить карьеру в 35 лет.
Шишкин объяснил, почему завершил карьеру в возрасте 35 лет
  • РИА Новости

«Возраст всё-таки поджимал. Плюс, успел отметиться в хороших клубах и сборной России. Достойных предложений на тот момент не было. Последней командой стало «Знамя», где я исполнял роль играющего тренера. При желании можно было попробовать попасть в Первую лигу, но вы сами знаете, какой там уровень соревнования и зарплат. Да и здоровье не купишь ни за какие деньги. Взвесив все «за» и «против», решил не мучить футбол и закончить.

А какой смысл продолжать? Понимал, в силу возраста мне уже не светит оказаться в коллективах, ставящих перед собой серьёзные задачи. К тому же в России такая тенденция, что даже после 30 спортсменов считают старыми, и особого спроса на них нет», — сказал он RT.

Ранее сообщалось, что Иван Сергеев установил рекорд «Зенита» по голам после выхода на замену.

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