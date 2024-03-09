Вайцеховская: Муравьёвой на льду пока не хватает внутренней актёрской наполненности

Обозреватель RT Елена Вайцеховская высказалась о программе фигуристки Софьи Муравьёвой на турнире шоу-программ «Русский вызов».

«Очень люблю катание Муравьёвой, но два замечания: во-первых, мне кажется сомнительным реквизит в виде толпы людей на льду (привет прошлогоднему Андрею Мозалёву с его группой нудисток), а во-вторых, при совершенно сумасшедшей Сониной эмоциональности (чего стоит её постпрокатная реакция), на льду ей пока немножко не хватает этой внутренней актёрской наполненности», — написала Вайцеховская в Telegram-канале.

Фигуристка посвятила номер двукратному олимпийскому чемпиону Сергею Гринькову. Она каталась под композицию «Лучшее в тебе» в исполнении Евы Польны.

Ранее Вайцеховская заявила, что турниру шоу-программ сильно не хватает Татьяны Тарасовой в судейской панели.