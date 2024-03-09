Аверины не планируют переходить на госслужбу
- РИА Новости
«В государственную службу пока не пойдём и не собираемся. Мы продолжаем выступать на ковре, участвуем в различных шоу, фестивалях», — приводит слова Авериных «Спорт-Экспресс».
23 февраля Ирина Винер сообщила о том, что сёстры Аверины завершили карьеру.
Арина является пятикратной чемпионкой мира. Также спортсменка — двукратная абсолютная чемпионка Европы.
Дина — серебряный призёр Олимпиады в Токио в личном многоборье, 18-кратная чемпионка мира и десятикратная чемпионка Европы.
Ранее Винер прокомментировала решение гимнасток Авериных завершить спортивную карьеру.