Чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины не планируют переходить на госслужбу.

«В государственную службу пока не пойдём и не собираемся. Мы продолжаем выступать на ковре, участвуем в различных шоу, фестивалях», — приводит слова Авериных «Спорт-Экспресс».

23 февраля Ирина Винер сообщила о том, что сёстры Аверины завершили карьеру.

Арина является пятикратной чемпионкой мира. Также спортсменка — двукратная абсолютная чемпионка Европы.

Дина — серебряный призёр Олимпиады в Токио в личном многоборье, 18-кратная чемпионка мира и десятикратная чемпионка Европы.

Ранее Винер прокомментировала решение гимнасток Авериных завершить спортивную карьеру.