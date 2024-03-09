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Аверины не планируют переходить на госслужбу

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Чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины не планируют переходить на госслужбу.
Аверины не планируют переходить на госслужбу
  • РИА Новости

«В государственную службу пока не пойдём и не собираемся. Мы продолжаем выступать на ковре, участвуем в различных шоу, фестивалях», — приводит слова Авериных «Спорт-Экспресс».

23 февраля Ирина Винер сообщила о том, что сёстры Аверины завершили карьеру. 

Арина является пятикратной чемпионкой мира. Также спортсменка — двукратная абсолютная чемпионка Европы.

Дина — серебряный призёр Олимпиады в Токио в личном многоборье, 18-кратная чемпионка мира и десятикратная чемпионка Европы.

Ранее Винер прокомментировала решение гимнасток Авериных завершить спортивную карьеру.

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