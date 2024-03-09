Песков считает, что Валиевой надо продолжать защищать свои права

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поделился мнением о ситуации с фигуристкой Камилой Валиевой.

«Ей надо продолжать защищать свои права», — приводит слова Пескова «Спорт-Экспресс».

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

7 марта стало известно, что Валиеву исключили из состава сборной России за нарушение антидопинговых правил.

Ранее сообщалось, что ISU будет проверять на допинг дисквалифицированную Валиеву.