Песков считает, что Валиевой надо продолжать защищать свои права
«Ей надо продолжать защищать свои права», — приводит слова Пескова «Спорт-Экспресс».
29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.
7 марта стало известно, что Валиеву исключили из состава сборной России за нарушение антидопинговых правил.
Ранее сообщалось, что ISU будет проверять на допинг дисквалифицированную Валиеву.