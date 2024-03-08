Губерниев: люди, выпустившие лыжниц на Спартакиаде, должны ответить перед законом

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался об инциденте, произошедшем во время масс-старта на 10 км классическим стилем среди девушек на Спартакиаде учащихся в Сочи.

«Я только что посмотрел видео — я просто в ужасе! Люди, которые выпустили лыжниц, должны ответить перед законом. Это вопиющая история. Было понятно, что Спартакиаду в Сочи проводить, безусловно, необходимо. Но проводить её надо в нормальную погоду, с акклиматизацией, с изучением трассы», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

По мнению комментатора, в такую погоду нельзя было проводить гонку.

«Просто идиоты и сволочи! Они должны ответить перед законом — это здоровье наших детей! Хочется послушать заместителя Минспорта господина Морозова, который всё это курировал. Его, между прочим, предупреждали. Ему писали письма о том, что для того, чтобы проводить Спартакиаду в Сочи, к ней нужно хорошо готовиться. Хочется послушать, что скажет господин Морозов», — сказал он.

В масс-старте произошёл завал участниц из-за ледяной корки на трассе. В результате инцидента девять спортсменок госпитализированы, 15 лыжниц сошли с дистанции. Гонка была остановлена.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что причин для переноса гонки на Спартакиаде учащихся не было.