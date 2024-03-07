Фетисов: Ларионов сумел влюбить в себя весь Нижний Новгород

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказал мнение о главном тренере «Торпедо» Игоре Ларионове.

«Всегда немного за него переживаю. Написал ему сообщение и пожелал удачи в матчах на вылет. Он ответил: «Спасибо, готовимся». Насколько я понимаю, Игорь сумел влюбить в себя весь Нижний Новгород. Встать на тренерскую скамью — поступок, изначально сопряжённый с большими рисками. В прошлом сезоне он провёл полный тренировочный цикл, проделал работу системного характера и привил нижегородцам красивый комбинационный хоккей. Что надломилось в команде знать, увы, не могу.

Он — ответственный, чутко понимающий, как устроен микроклимат в коллективе. У него огромный игроцкий опыт выступлений за великие клубы и, надеюсь, он найдёт верное решение, чтобы выправить положение. Сейчас команда достойно бодается со СКА, который последние две трети первенства буквально выносил всех подряд. На то он и плей-офф — появилась возможность начать всё с чистого листа и мотивировать подопечных на удачное выступление против гранда», — заявил он RT.

Полностью интервью Фетисова читайте на сайте RT.

Ранее Фетисов предположил, что перекрёстный плей-офф КХЛ создан в качестве эксперимента.