Беллингем назвал смешной дисквалификацию в чемпионате Испании

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем высказался о своей дисквалификации в чемпионате Испании.

«Я должен отвечать за свои поступки, я ими не горжусь, но думаю, что два матча — немного смешно. Но раз решение о двух матчах принято, я должен взять на себя ответственность и болеть с трибун», — цитирует Беллингема Marca.

Встреча между командами завершилась со счётом 2:2.

Напомним, в конце матча при последней атаке «Реал» забил мяч в компенсированное время, однако арбитр дал свисток об окончании встречи за несколько секунд и не засчитал взятие ворот.

После этого Беллингем стал выражать несогласие с судейским решением, за что получил прямую красную карточку.

Ранее «Реал Сосьедад» с Захаряном проиграл «Севилье» в Примере.