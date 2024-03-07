RT в Telegram
Подпишись

Беллингем назвал смешной дисквалификацию в чемпионате Испании

Короткая ссылка
Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем высказался о своей дисквалификации в чемпионате Испании.

«Я должен отвечать за свои поступки, я ими не горжусь, но думаю, что два матча — немного смешно. Но раз решение о двух матчах принято, я должен взять на себя ответственность и болеть с трибун», — цитирует Беллингема Marca.

Встреча между командами завершилась со счётом 2:2.

Напомним, в конце матча при последней атаке «Реал» забил мяч в компенсированное время, однако арбитр дал свисток об окончании встречи за несколько секунд и не засчитал взятие ворот.

После этого Беллингем стал выражать несогласие с судейским решением, за что получил прямую красную карточку.

Ранее «Реал Сосьедад» с Захаряном проиграл «Севилье» в Примере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить