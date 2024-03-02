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«Реал Сосьедад» с Захаряном проиграл «Севилье» в Примере

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«Реал Сосьедад» в гостях потерпел поражение от «Севильи» в матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу.
«Реал Сосьедад» с Захаряном проиграл «Севилье» в Примере
  • РИА Новости

Игра на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Кике Санчеса Флореса.

В составе победителей мячи забили Юссеф Эн-Несири (11-я, 13-я минуты), Серхио Рамос (66-я).

У проигравших отличились Андре Силва (45 + 5, пенальти) и Брайс Мендес (90 + 2). Российский полузащитник Арсен Захарян вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 61-й минуте. 20-летний хавбек сборной России не отметился результативными действиями.

«Реал Сосьедад» (40 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице. «Севилья» (27) — 14-е. Лидирует в чемпионате «Реал» (65).

Ранее в «Реал Сосьедад» заявили, что отпустят Захаряна в сборную России.

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