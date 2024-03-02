«Реал Сосьедад» с Захаряном проиграл «Севилье» в Примере
- РИА Новости
Игра на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Кике Санчеса Флореса.
В составе победителей мячи забили Юссеф Эн-Несири (11-я, 13-я минуты), Серхио Рамос (66-я).
У проигравших отличились Андре Силва (45 + 5, пенальти) и Брайс Мендес (90 + 2). Российский полузащитник Арсен Захарян вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 61-й минуте. 20-летний хавбек сборной России не отметился результативными действиями.
«Реал Сосьедад» (40 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице. «Севилья» (27) — 14-е. Лидирует в чемпионате «Реал» (65).
Ранее в «Реал Сосьедад» заявили, что отпустят Захаряна в сборную России.