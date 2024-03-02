В «Реал Сосьедад» заявили, что отпустят Захаряна в сборную России

В «Реал Сосьедад» дали понять, что рады вызову полузащитника Арсена Захаряна в сборную России по футболу.

«Мы очень счастливы, что Валерий Карпин вызвал Захаряна в сборную России на предстоящие учебно-тренировочные сборы. Конечно, мы отпустим его на сборы, почему нет», — цитирует представителя пресс-службы клуба «Матч ТВ».

1 марта стал известен расширенный состав сборной России на мартовские сборы. Захарян вошёл в список вызванных игроков.

21 марта сборная России встретится с Сербией, 25 марта — с Парагваем. Обе игры состоятся на «ВТБ Арене».

Ранее сообщалось, что Гагарина отказалась исполнить гимн РФ перед началом товарищеского матча между сборными России и Сербии.