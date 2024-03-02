В «Реал Сосьедад» заявили, что отпустят Захаряна в сборную России
«Мы очень счастливы, что Валерий Карпин вызвал Захаряна в сборную России на предстоящие учебно-тренировочные сборы. Конечно, мы отпустим его на сборы, почему нет», — цитирует представителя пресс-службы клуба «Матч ТВ».
1 марта стал известен расширенный состав сборной России на мартовские сборы. Захарян вошёл в список вызванных игроков.
21 марта сборная России встретится с Сербией, 25 марта — с Парагваем. Обе игры состоятся на «ВТБ Арене».
Ранее сообщалось, что Гагарина отказалась исполнить гимн РФ перед началом товарищеского матча между сборными России и Сербии.