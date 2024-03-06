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Агент Карраскаля: когда Хорхе в порядке, он может быть лучшим игроком РПЛ

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Пабло Боселли, агент полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля, высказался об игре своего клиента.
Агент Карраскаля: когда Хорхе в порядке, он может быть лучшим игроком РПЛ
  • Gettyimages.ru

«Мы все знаем, что, когда у Хорхе всё в порядке, он может быть лучшим футболистом лиги, тут никаких сомнений. Ему нужно продолжать в том же духе», — приводит слова Боселли «РБ Спорт».

27 августа игрок подписал контракт с «Динамо» до 2027 года с опцией продления ещё на один сезон.

В текущем сезоне колумбиец провёл за московскую команду 16 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.

Ранее бывший футболист «Динамо» Сергей Кирьяков высказался об уровне столичного клуба.

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