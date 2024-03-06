Кирьяков: для выхода на более высокий уровень «Динамо» нужен другой специалист

Бывший футболист «Динамо» Сергей Кирьяков высказался об уровне столичного клуба.

«Личка работает так, как и работал. Большего от него ожидать не стоило. У него есть свой уровень, в котором уже, в общем-то, не сомневаются. Я тоже это подтверждаю. Но для выхода на более высокий уровень, на мой взгляд, им нужен другой специалист, более квалифицированный», — цитирует Кирьякова «Чемпионат».

После 19 туров РПЛ «Динамо» набрало 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует «Краснодар» (39). На второй строчке расположился «Зенит» (37).

В 20-м туре столичный клуб встретится с «Ахматом». Матч пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» 9 марта. Начало — в 19:00 мск.

Ранее главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о перспективах команды.