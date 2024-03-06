Российских паралимпийцев не допустят на церемонию открытия в Париже

Российские спортсмены не смогут принять участие в церемонии открытия Паралимпийских игр в Париже.

«Поскольку спортсмены из России будут участвовать в нейтральном статусе, они не смогут маршировать на церемонии открытия 28 августа и церемонии закрытия 8 сентября», — говорится в заявлении.

29 сентября МПК приостановил членство ПКР. Однако атлетов из России допустили к участию в нейтральном статусе в международных соревнованиях и Паралимпиаде в Париже.

Летние Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже.

Ранее Рожков сообщил, что в 2024 году состоится пять сборов с участием ветеранов специальной военной операции (СВО).