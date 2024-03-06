Нурмагомедов назвал трёх любимых футбольных комментаторов

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал, что Георгий Черданцев, Виктор Гусев и Александр Елагин являются его любимыми футбольными комментаторами.

«Черданцев, Гусев. Комментаторы детства. Ещё был один, комментировавший Английскую премьер-лигу. Забыл его имя. Елагин? Да-да-да», — сказал Нурмагомедов в интервью Нурлану Сабурову.

На счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в 29 боях MMA. В последнем поединке в октябре 2020 года боец удушающим приёмом победил американца Джастина Гэтжи. После этого российский боец завершил спортивную карьеру.

Ранее Хабиб Нурмагомедов заявил, что не завершил карьеру тренера.