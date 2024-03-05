Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов заявил, что не завершил карьеру тренера.

«Нет, я не закончил с тренерской деятельностью. Продолжаю учить братьев, это одна из важнейших вещей в моей жизни сейчас», — приводит слова Хабиба MMA Junkie.

На счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в 29 боях MMA. В последнем поединке в октябре 2020 года боец удушающим приёмом победил американца Джастина Гэтжи.

После этого российский боец завершил спортивную карьеру.

Ранее Нурмагомедов заявил, что ему предлагали бой на турнире UFC 300.