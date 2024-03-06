«Броук Бойз» пригласил Погба в российскую Медиалигу

Российский медийный клуб «Броук Бойз» пригласил французского футболиста «Ювентуса» Поля Погба в свою команду.

«Мы действительно пригласили Погба, сделав запрос в агентство Мины Райолы. Они пока ответили вежливым отказом. На данный момент по статусу и уровню соревнований МФЛ — самый серьёзный чемпионат, в котором Погба может принять участие. Мы продолжим диалог», — заявил спортивный директор клуба Артём Хачатурян.

11 сентября 2023 года стало известно, что футболист временно дисквалифицирован из-за положительной допинг-пробы, в которой обнаружили слишком высокий уровень тестостерона. Проба была сдана после матча «Удинезе» — «Ювентус» в августе. Вещество нельзя принимать без терапевтического исключения.

В феврале появилась информация о том, что Погба дисквалифицировали на четыре года за допинг.

Ранее сообщалось, что Погба в летнее трансферное окно, скорее всего, покинет «Ювентус».