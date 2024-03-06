Костомаров заявил о нежелании становиться кибатлетом

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что не планирует становиться кибатлетом.

«Нет, я не кибатлет, хоть я и в таком состоянии. Уважаю всех, кто хочет соревноваться, но я своё отсоревновался. Мне уже не нужно никому ничего доказывать, в спорте я уже всё доказал. Многие предлагают пойти в плавание, например, но мне это не нужно», — цитирует Костомарова ТАСС.

10 января 2023 года спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее Костомаров признался, что всё ещё не смирился с потерей конечностей после тяжёлой болезни.