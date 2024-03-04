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Пархоменко рассказал, что мечтает пройти самую большую пешеходную тропу в мире после завершения карьеры

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Вратарь сборной России по пляжному футболу Денис Пархоменко поделился, чем планирует заниматься после завершения спортивной карьеры.

«Не доводилось, но полумарафон на дорожке в спортивном зале осилил. Однако не забрасываю эту идею. Вообще моя мечта — пройти самую большую пешеходную тропу в мире, так называемую Великую тропу, протяжённостью более 24 тыс. км. На её преодоление уходит больше года. После завершения карьеры точно преодолею её», — заявил Пархоменко RT.

Ранее Пархоменко рассказал, что больше не вернётся в «Спартак» ни в каком статусе.

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